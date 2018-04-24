ترامب عن زعيم كوريا الشمالية قبل لقاء مرتقب: "شريف جدًا"

(مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يرغب في عقد اجتماع رفيع المستوى بأقصى سرعة مع كوريا الشمالية.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن ترامب إشادته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والذي وصفه بأنه "منفتح جدًا" و"شريف جدًا".

وناقش ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع حول العالم وخصوصًا الأزمات في سوريا وإيران.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية تصريح ترامب "ناقشنا العديد من الأمور والمشاكل التي نرى أنه يمكن حلها. تحدثنا عن إيران وسوريا ومجموعة من الموضوعات الكبيرة والمواقف الصعبة التي نعتقد أن لدينا حلولًا لعدد منهم".

واستقبل ترامب نظيره الفرنسي في أول زيارة له إلى الولايات المتحد الأمريكية خلال حكم الإدارة الأمريكية الجديدة.

وانتقد ترامب، الاتفاق النووي الايراني الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية، معتبرا أنه "كارثة"، قائلًا: "الناس يعرفون موقفي من الاتفاق الإيراني، إنه اتفاق فظيع".

وقال ماكرون إن "زيارته تشهد على قوة العلاقة بين باريس وواشنطن". وأكد - خلال حفل استقباله بالبيت الأبيض - قدرة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على دحر الإرهاب فى العالم، موجهًا حديثه لترامب قائلًا: "نستطيع معًا أن نقضى على الإرهاب، وأنتم فى خط المواجهة سواء فى كل أرجاء العالم أو أفريقيا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بزعيم كوريا الشمالية في مايو أو يونيو المقبل.