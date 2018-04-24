سفير السعودية في أمريكا يشيد بمقتل صالح الصماد

(مصراوي)

أشاد سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان بمقتل القيادي الحوثي صالح الصماد.

وكتب السفير السعودي في تغريدة على موقع تويتر: "تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح".

وتابع خالد بن سلمان: "الصماد هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو وزير الدفاع محمد بن سلمان".

وكان الحوثيون أعلنوا مقتل الصماد في غارة نفذتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية يوم الخميس الماضي، استهدفت موكبه بمدينة الحديدة.