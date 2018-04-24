الأردن وتونس يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عمان - أ ش أ

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني خميس عطية عمق العلاقات الأردنية – التونسية، وحرص المجلس على إدامتها وتمتينها على مختلف الأصعدة والمجالات ولاسيما البرلمانية منها.

جاء ذلك لدى النائب عطية - اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بعمان - وفدًا تونسيًا يمثل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التونسية المعنية بقضايا اللجوء الإنساني وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين برئاسة رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط حسن.

وقال عطية إن الأردن استقبل العديد من اللاجئين بدءا من اللجوء الفلسطيني وانتهاءً باللجوء السوري الذي وصل تعداده قرابة 1.3 مليون لاجئ، ما حمله المزيد من الضغوطات على إمكاناته ومقدراته المعيشية والأمنية وبنيته التحتية، مطالبا الدول المانحة تقديم الدعم اللازم للأردن ليتسنى له الاستمرار برسالته الإنسانية والحضارية بهذا الشأن.

ومن جهته، قال حسن إن تبادل التجارب له إيجابيات تثري المعرفة لكلا البلدين الشقيقين، مشيدًا بالخبرة الأردنية المتميزة في مجال شئون اللاجئين والحريات وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الوفد اطلع خلال زيارته للمملكة، على الخطط والاستراتيجيات الوطنية حول شئون اللاجئين وحقوق الإنسان والحريات.