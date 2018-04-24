السفير الفلسطيني بالقاهرة يلتقي رئيس الأونروا لمناقشة أوضاع اللاجئين

كتبت – إيمان محمود

التقى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، رئيس مكتب ارتباط الأونروا بالقاهرة سحر الجبوري، وذلك في مقر السفارة.

وناقش السفير دياب اللوح مع رئيس المكتب أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، الذين قدموا إلى جمهورية مصر العربية على إثر الأوضاع السائدة في الجمهورية العربية السورية، والخدمات التي تقدمها الأونروا لهم من خدمات صحية وتعليمية ومساعدات غذائية.

وتطرق السفير للحديث عن الأوضاع الحياتية والإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، مثمنًا الدور الهام والكبير الذي تقوم به الأونروا لدعم كافة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، مؤكدًا على ضرورة استمرار الأونروا في تقديم مساعداتها وخدماتها لما له من أهمية في الحفاظ على الأوضاع الحياتية لللاجئين الفلسطينيين وضرورة المساعدة في حل الإشكاليات التي يتعرض لها اللاجئين، وخاصة المتعلقة بالإقامات والتسجيل بالمدارس وتقديم المساعدات الضرورية لتأمين الحياة لهؤلاء اللاجئين.

من جهتها أعربت سحر الجبوري عن سعادتها بهذا اللقاء، وثمنت دور السفارة الفلسطينية في القاهرة في تخفيف المعاناة عن هؤلاء اللاجئين، وأكدت على استعدادها للعمل والتواصل مع السفارة في تقديم كل ما يلزم هؤلاء اللاجئين من خدمات وفق ما هو معمول به لدى وكالة الأونروا.

حضر اللقاء مستشار أول في السفارة الدكتور نداء البرغوثي، والمستشارة لدى مندوبية فلسطين الدائمة لدى جامعة الدول العربية جمانة الغول.