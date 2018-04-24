الاحتلال الإسرائيلي يسلم 11 إخطارا بالهدم جنوب محافظة الخليل

رام الله - أ ش أ

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 إخطارا لهدم حظائر ماشية وآبار ومساكن وبركسات وبيوت شعر في خربة غوين جنوب شرق بلدة السموع، وصادرت خيمة بمنطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور - في تصريح اليوم- "إن قوات الاحتلال داهمت خربة غوين الفوقا جنوب شرق السموع، وسلمت 11 إخطارا لمواطنين من عائلتي الحوامدة والدغامين؛ لهدم حظائر ماشيتهم وآبار مياههم ومساكنهم وبيوت الشعر التي يقطنونها في موعد أقصاه 14 يوما، وذلك استمرارا في سياسة التضييق على المواطنين وتهجيرهم؛ بهدف الاستيلاء على أرضهم".

وأضاف: " أن قوات الاحتلال والتنظيم الإسرائيلي داهمت منطقة رجم الحمراء بمسافر يطا والتي تحيطها مستوطنة سوسيا، وصادرت للمرة الثانية في أقل من شهرين الخيمة التي يقطنها المواطن خضر النواجعة وعائلته ونقلتها لجهة غير معلومة".