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الاحتلال الإسرائيلي يسلم 11 إخطارا بالهدم جنوب محافظة الخليل

03:13 م الثلاثاء 24 أبريل 2018
الاحتلال الإسرائيلي يسلم 11 إخطارا بالهدم جنوب محافظة الخليل

قوات الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - أ ش أ

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 إخطارا لهدم حظائر ماشية وآبار ومساكن وبركسات وبيوت شعر في خربة غوين جنوب شرق بلدة السموع، وصادرت خيمة بمنطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور - في تصريح اليوم- "إن قوات الاحتلال داهمت خربة غوين الفوقا جنوب شرق السموع، وسلمت 11 إخطارا لمواطنين من عائلتي الحوامدة والدغامين؛ لهدم حظائر ماشيتهم وآبار مياههم ومساكنهم وبيوت الشعر التي يقطنونها في موعد أقصاه 14 يوما، وذلك استمرارا في سياسة التضييق على المواطنين وتهجيرهم؛ بهدف الاستيلاء على أرضهم".

وأضاف: " أن قوات الاحتلال والتنظيم الإسرائيلي داهمت منطقة رجم الحمراء بمسافر يطا والتي تحيطها مستوطنة سوسيا، وصادرت للمرة الثانية في أقل من شهرين الخيمة التي يقطنها المواطن خضر النواجعة وعائلته ونقلتها لجهة غير معلومة".

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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل محافظة الخليل راتب الجبور فلسطين

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