ألغام الحوثيين باليمن.. الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية

القاهرة - مصراوي:

خلفت ميليشيات الحوثي الإيرانية مئات الآلاف من الألغام في المدن اليمنية التي طردت منها على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما جعل عددها الأكبر في بلد واحد منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام، العميد الركن أمين العقيلي، إن إجمالي الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإيرانية في المدن اليمنية تجاوز نصف مليون لغم.

وأضاف العقيلي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الاثنين، أن اليمن تعرض لأكبر عملية لزرع الألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأكد أن اليمن "هو البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام"، مشيرا إلى أن "هذه الكمية المهولة لا تزال تشكل خطرا مستداما على حياة المدنيين".