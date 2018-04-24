مقتل 19 من رجال الشرطة في هجومين بأفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن ما لايقل عن 19 من رجال الشرطة قتلوا في هجومين لمسلحي طالبان بإقليم فرح بغرب أفغانستان وإقليم غازني بجنوب شرق البلاد.

وقال العضوان بمجلس إقليم فرح خير محمد نورضيا و فريد باختار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عشرة من رجال الشرطة قتلوا وتمكن مسلحو طالبان من أسر واحد أو اثنين آخرين في منطقة بالا بولوك بالإقليم صباح اليوم.

وقال نور ضيا إن مسلحي طالبان اقتحموا نقطة تفتيش في الساعات الأولى من صباح اليوم، وصادروا جميع المعدات وغادروا.

ونشر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد صور يتردد أنها تظهر رجلي شرطة تم أسرهما بالإضافة إلى مركبات تمكن المسلحون من الاستيلاء عليها من نقاط التفتيش.

وفي إقليم غازني، قتل تسعة من رجال الشرطة عندما هاجم مسلحو طالبان نقطتي تفتيش اليوم، بحسب ما قاله مسؤولون.

وقال محمد عريف رحماني، العضو البرلمان عن الإقليم، على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن أربعة رجال شرطة آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة جيجهاتو بالإقليم.

وأضاف رحماني" دبابات الجيش الأفغاني في المنطقة لم تتوجه لمساعدة رجال الشرطة".

وأكد ناصر أحمد فاجري العضو بمجلس الإقليم وقوع الحادث وعدد الضحايا.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قائلا إن المسلحين داهموا نقاط تفتيش وقتلوا ثمانية من رجال الشرطة وأصابوا خمسة آخرين.

ويذكر أن هجمات المسلحين التي تستهدف المنشآت الحكومية الأفغانية والمراكز والقواعد الأمنية زادت منذ انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان عام 2014.