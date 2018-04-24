روسيا: ماكرون يشجع الممارسات الأمريكية المتناقضة في سوريا

موسكو - أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تأمل في أن تسهم الاتصالات مع فرنسا في إيضاح كيفية التعاون لتسوية الأزمة في سوريا.

واتهم لافروف، في تصريحات للصحفيين، بعض الدول باتباع سياسة تدمير سوريا، مضيفا: "تعهدت الولايات المتحدة بأن هدفها الوحيد هو إخراج الإرهابيين من سوريا وهزيمة ما يعرف بتنظيم "داعش" الإرهابي، لكن رغم تعهداتها وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستقر الولايات المتحدة بشكل نشط في الضفة الشرقية لنهر الفرات ولن تغادر المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ولفت الوزير الروسي إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشجع تلك الممارسات الأمريكية، في إشارة إلى تصريح ماكرون بأنه لا ينبغي على الولايات المتحدة مغادرة سوريا وأنه على التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن البقاء حتى تأسيس الحكم الذي يرضي الدول الغربية في سوريا، وذلك بعد إعلان ترامب رغبته في سحب القوات الأمريكية من هناك.

وقال لافروف: "بالتأكيد هذا تدخل واضح في الشئون الداخلية لسوريا وانتهاك لجميع قواعد القانون والسلوك الدوليين"، مضيفا: "آمل في أنه بعد المحادثات مع الزملاء الفرنسيين سنوضح كيف نتعاون في حل الأزمة السورية من أجل مراعاة جميع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن ماكرون أجرى، أمس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وضّح فيه الأخير "موقفنا وأكد الاستعداد لتنسيق المواقف مع الشركاء الفرنسيين.. نحن مستعدون لذلك".

وبدأ ماكرون، أمس، زيارة تستغرق 3 أيام، إلى الولايات المتحدة، حيث من المفترض أن يبحث عددا من الملفات مع نظيره الأمريكي، من بينها الأزمة في سوريا.