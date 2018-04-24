قصف على مقرات التنظيمات المسلحة في الحجر الأسود بالغوطة

دمشق - أ ش أ

نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة، اليوم الثلاثاء، على تحصينات وأوكار التنظيمات المسلحة في الحجر الأسود بالغوطة الغربية، وذلك في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى اجتثاث المسلحين بشكل كامل من جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش بإسناد من سلاح الجو وجهت ضربات مركزة على غرف عمليات ومراكز تحصينات التنظيمات المسلحة ومستودعات ذخيرتها في الحجر الأسود، أسفرت عن تدمير العديد منها وإيقاع عشرات القتلى بين صفوفها.

وأشارت سانا إلى أن العمليات العسكرية للجيش السوري مستمرة حتى استعادة السيطرة على جنوب دمشق وتأمين الأحياء المجاورة التي تتعرض لاعتداءات بالقذائف من قبل التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة الحجر الأسود ومحيطها.

يذكر أن عمليات الجيش السوري أسفرت أمس عن تدمير العديد من تحصينات وتجمعات ومستودعات ذخيرة للمسلحين بحي الحجر الأسود.

وكان الجيش السوري أعطى أفراد التنظيمات المسلحة أكثر من فرصة لتسليم أنفسهم وتسوية أوضاع الراغبين منهم وإخراج الباقين من المنطقة.