4 سفن حربية روسية تبحر باتجاه مياه البحر المتوسط

موسكو - أ ش أ

أعلن قسم الإعلام في أسطول البحر الأسود اليوم الثلاثاء، إبحار 4 سفن حربية روسية تابعة لأسطول البحر الأسود، باتجاه مياه البحر الأبيض المتوسط، للمشاركة في مناورات ستجري هناك.

وذكر القسم الإعلامي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المجموعة الحربية البحرية تتكون من الفرقاطتين "الأميرال غريجوريفيتش"، و"الأميرال إيسن"، وسفينتي حراسة.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم التدريب على خطط معارك في البحر وصد هجمات وضرب أهداف ساحلية، وكذلك تقديم المساعدة لسفينة بعد تعرضها لهجوم.