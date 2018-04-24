إسرائيل تدمر منزل فلسطيني تتهمه بالمشاركة في قتل حاخام

رام الله - (د ب أ):

هدمت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء منزلا في الضفة الغربية يعود لعائلة فلسطيني تتهمه بالمساعدة في قتل حاخام يهودي.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فقد فجرت قوات إسرائيلية منزل أحمد القمبع المعتقل لديها.

ونقلت عن جمال والد المعتقل أن قوات تساندها جرافة عسكرية ومهندسو متفجرات قاموا بإخلاء المنازل المجاورة، والتي تضررت جراء الهدم، وقامت بتفجير المنزل.

وكانت عائلة القمبع قد أخلت المنزل قبل نحو عشرة أيام، بعد تثبيت محكمة إسرائيلية قرار الهدم.

وتتهم إسرائيل القمبع بقيادة المركبة التي استُخدمت خلال إطلاق النار على الحاخام رزيئل شيفاح في يناير الماضي.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عملية الهدم وقال إن طلقات نارية أُطلقت على الجنود خلال العملية ما أسفر عن إصابة شرطية باصابة طفيفة.

وكانت إسرائيل أعلنت في شباط/فبراير الماضي تصفية المتهم الرئيسي في إطلاق النار على الحاخام.

وتجدر الإشارة إلى أن هدم المنازل سياسة تتبعها إسرائيل لمعاقبة المتورطين في اعتداءات ضد إسرائيليين.

ووفقا لمنظمة"بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية فقد تم هدم أو إغلاق أكثر من 40 منزلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أكتوبر من عام 2015 .