 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة ضرب سوريا كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

إسرائيل تدمر منزل فلسطيني تتهمه بالمشاركة في قتل حاخام

12:08 م الثلاثاء 24 أبريل 2018
إسرائيل تدمر منزل فلسطيني تتهمه بالمشاركة في قتل حاخام

إسرائيل تدمر منزل فلسطيني

رام الله - (د ب أ):
هدمت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء منزلا في الضفة الغربية يعود لعائلة فلسطيني تتهمه بالمساعدة في قتل حاخام يهودي.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فقد فجرت قوات إسرائيلية منزل أحمد القمبع المعتقل لديها.

ونقلت عن جمال والد المعتقل أن قوات تساندها جرافة عسكرية ومهندسو متفجرات قاموا بإخلاء المنازل المجاورة، والتي تضررت جراء الهدم، وقامت بتفجير المنزل.

وكانت عائلة القمبع قد أخلت المنزل قبل نحو عشرة أيام، بعد تثبيت محكمة إسرائيلية قرار الهدم.

وتتهم إسرائيل القمبع بقيادة المركبة التي استُخدمت خلال إطلاق النار على الحاخام رزيئل شيفاح في يناير الماضي.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عملية الهدم وقال إن طلقات نارية أُطلقت على الجنود خلال العملية ما أسفر عن إصابة شرطية باصابة طفيفة.

وكانت إسرائيل أعلنت في شباط/فبراير الماضي تصفية المتهم الرئيسي في إطلاق النار على الحاخام.

وتجدر الإشارة إلى أن هدم المنازل سياسة تتبعها إسرائيل لمعاقبة المتورطين في اعتداءات ضد إسرائيليين.

ووفقا لمنظمة"بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية فقد تم هدم أو إغلاق أكثر من 40 منزلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أكتوبر من عام 2015 .

تدمير منزل الاحتلال الاسرائيلي منازل الفلسطينيين قتل حاخام

الخبر التالى:

مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب شرق أفغانستان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان