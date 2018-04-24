مسؤول إيراني: طهران قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي

القاهرة- (مصراوي):

صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن اليوم الثلاثاء، أن إيران قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي، الذي وقّعته إيران مع 6 قوى عالمية عام 2016، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال شمخاني للصحفيين في طهران، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي قبل سفره لروسيا، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة لبعض "التحركات المفاجئة" إذا تم إلغاء الاتفاق النووي.

وردًا على سؤال عن إمكانية انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، أجاب: "هذا خيار من بين 3 خيارات نبحثها".

وفي السياق نفسه، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيره الأمريكي، الثلاثاء، من الانسحاب من الاتفاق النووي. وقال إن ترامب سيواجه "عواقب وخيمة" إذا حدث ذلك.

وذكر روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "أقول لمن في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم".

وأضاف "إذا خان أي شخص الاتفاق فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة".

وسبق لترامب أن هدد عدة مرات بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، والذي رفعت بموجبه العقوبات ضد إيران مقابل الحد من برنامجها النووي إذا لم يتم فرض قيود جديدة على برنامجها الصاروخي بحلول 12 مايو المقبل.

كما حذّر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت، من استعداد إيران لاستئناف تخصيب اليورانيوم بـ"قوة" إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هناك "إجراءات جذرية" أخرى يجري البحث بها إذا ما حدث ذلك.

وقال ظريف لصحفيين في نيويورك إنّ إيران لا تسعى إلى الحصول على قنبلة نووية، لكنّ رد طهران "المحتمل" على تخلي واشنطن عن الاتفاق هو إعادة إنتاج "اليورانيوم المخصب".