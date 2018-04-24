عهد "تنتصر" على نائب إسرائيلي دعا إلى قتلها

القاهرة - مصراوي:

أوضحت وسائل إعلام اسرائيلية مساء أمس الاثنين، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حجب حساب النائب الاسرائيلي "بتسالئيل سموتريتش" من حزب (البيت اليهودي) عن الموقع لمدة 12 ساعة.

وأضافت أن هذا الحجب جاء بعد تغريد لسموتريتش عن الطفلة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي.

ووصف النائب الإسرائيلي عبر صفحته على موقع فيس بوك القرار بـ"الظالم" بحسب وكالة معا.

وكان سموتريتش نشر تغريدة على الموقع قال فيها إنه كان يفضل أن تتلقى الطفلة عهد التميمي، رصاصة في جسدها بدلا من الحكم الصادر ضدها من المحكمة العسكرية الإسرائيلية.

وتوصلت النيابة العسكرية الإسرائيلية، في 21 مارس الماضي، إلى اتفاق ادعاء مع هيئة الدفاع عن عهد، فرض بموجبها الحبس الفعلي لمدة 8 أشهر على الفتاة.