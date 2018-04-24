لبنان.. اعتقال قائد ميداني من داعش هارب من سوريا

القاهرة - مصراوي:

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، الثلاثاء، عن اعتقال قائد ميداني سوري الجنسية من تنظيم داعش المتشدد، في مدينة زغرتا شمالي البلاد - بحسب سكاي نيوز.

وجاء الاعتقال في عملية أمنية خاطفة في 11 أبريل الجاري، بعد دخوله إلى لبنان، وقبل أن يتاح له القيام بأي نشاط فعلي، أو التواصل مع كوادر تنظيم داعش في الخارج.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "الموقوف يُدعى م. خ، وهو سوري من مواليد عام 1982".

وأوضحت أنه دخل إلى الأراضي اللبنانية قادما من سوريا مطلع الشهر الجاري، بطريقة غير شرعية. واعترف بأنه تلقى تدريبات عسكرية في سوريا لدى تنظيم داعش.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المعتقل كان مسؤولا عسكريا في ما يسمى "جيش الولاية" التابع لما يعرف "ولاية حمص" في تنظيم داعش، وشارك في العديد من المعارك بصفة قائد عسكري.