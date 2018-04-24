افتتاح أول متحف فلسطيني في الولايات المتحدة

القاهرة - مصراوي:

افتتح في ولاية كونيتيكت القريبة من مدينة نيويورك، المتحف الفلسطيني الأول في الولايات المتحدة، وذلك بحضور عدد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية.

وشارك في الافتتاح، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الذي بدوره قدم لوحة فنية إلى فيصل صالح، مؤسس المتحف الفلسطيني ومدير مجلس إدارته.

وألقت الفنانة التشكيلية سامية الحلبي، كلمة عن تاريخ الفن المعاصر في فلسطين ودرجة التقدم والرقي في هذا المجال منذ القرن الثامن عشر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتزينت جدران المتحف بالأعمال الفنية لمجموعة من الفنانين الفلسطينيين من داخل فلسطين وخارجها.

ولم يشتمل المتحف الفلسطيني على اللوحات الفنية فقط، بل كان هناك أيضا مجموعة من الصور التي توثق حياة وتراث وكفاح الشعب الفلسطيني، خاصة أثناء فترة الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي.

واشتمل المتحف على ركن للأعمال اليدوية المطرزة.

وقال السفير منصور إن المتحف "إسهام هام سوف يتوسع ويتطور ليستوعب المزيد من أعمال الفنانين الفلسطينيين".

وأضاف أنه "يشكل صرحا حضاريا يساهم في نقل جزء هام من الرواية الفلسطينية وتراث وتاريخ وكفاح وإنجاز الشعب الفلسطيني".