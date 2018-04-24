العاهل السعودي يضع غدا حجر أساس مشروع "القدية" الترفيهي

الرياض - (د ب أ):

يدشن عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز غدا الأربعاء مشروع "القدية" الرياضي الترفيهي، والذي سيتم إنشاؤه غرب العاصمة الرياض.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء فإن حفل وضع حجر الأساس للمشروع سيشهده كوكبة من كبار المسؤولين المحليين والدوليين، وطيف واسع من صناع القرار وكبار المستثمرين وممثلي الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة، وذلك إيذانا بالانطلاق الرسمي لأعمال البنية التحتية في المشروع، الذي من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه في عام2022 .

وقال الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع "القدية" في صندوق الاستثمارات العامة الدكتور فهد بن عبد الله تونسي، : "إن تدشين خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع الحيوي، يعد ترجمة حية لتطلعات القيادة الرشيدة في المملكة وسعيها الدؤوب لتطوير المشاريع العملاقة التي من شأنها أن تساهم وبشكل فاعل في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة".

وأضاف :"حوالي ثلثي مواطني المملكة العربية السعودية تحت سن الـ 35 عاما، لذلك هناك حاجة كبيرة لما يوفره مشروع القدية من الأماكن الترفيهية الجاذبة لهم، حيث سيسهم المشروع بتوفير حوالي 30 مليار دولار، التي ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد. وسيتم توظيف هذا الوفر في الإنفاق لتنمية الاقتصاد المحلي الداخلي، مما سيؤدي لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي".

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري اتفاقية مع شركة "سيكس فلاجز" الرائدة عالمياً في المتنزهات الترفيهية لتطوير وتصميم متنزه يحمل علامتها التجارية ويتخذ من مدينة القدية جنوب غرب العاصمة الرياض موقعاً له.