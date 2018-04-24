انطلاق مؤتمر دولي في بروكسل لحشد الدعم الإنساني لضحايا الحرب السورية

بروكسل - (د ب أ):

من المقرر أن ينطلق، اليوم الثلاثاء، مؤتمر دولي يهدف إلى حشد الدعم الإنساني لضحايا الحرب السورية بسلسلة من الأحداث تشارك بها منظمات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكومية.

ويشارك في المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمدة يومين، أكثر من 80 وفداً من الدول والمنظمات العالمية لمناقشة الوضع في سورية.

واليوم الثلاثاء، من المقرر أن تشارك أكثر من 200 منظمة غير حكومية في مناقشات ستقدم توصيات ملموسة ستطرح بعد ذلك للنقاش من جانب وفود رفيعة المستوى في اليوم التالي.

وغدا الأربعاء ، ستعقد وفود على المستوى الوزاري من البلدان التي لها نفوذ في المنطقة أو جهات مانحة رئيسية، عدة اجتماعات تركز على الأبعاد السياسية والإنسانية للنزاع.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنشيط عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وفي ظل وجود 13 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية داخل سورية و 6ر5 مليون سوري مسجلون كلاجئين في الدول المجاورة في المنطقة، يهدف المؤتمر أيضاً إلى تعبئة المساعدات المالية.

وفي مؤتمر العام الماضي ، تعهد المشاركون بتقديم 6 مليارات دولار لعام 2017. ويأمل الاتحاد الأوروبي في تجاوز هذا الرقم في مؤتمر هذا العام.

وكان الاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء فيه أهم المانحين في سورية والمنطقة. ومنذ اندلاع الأزمة في عام 2011 ، قدموا أكثر من 6ر10 مليار يورو (13 مليار دولار) من المساعدات الإنسانية.