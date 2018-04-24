وزير التنمية الألماني يحذر من تراجع المساعدات للشرق الأوسط

دهوك (العراق) - (د ب أ):

بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المانحين لسورية في بروكسل، حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من تراجع المساعدات الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال مولر اليوم الثلاثاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش زيارته للعراق إنه مجبر وفقا للخطة الحالية لموازنة عام 2018 التي وضعها وزير المالية الألماني أولاف شولتس على تقليص المساعدات المخصصة "لقوس الأزمة" سورية بمقدار 400 مليون يورو مقارنة بعام 2017.

وأضاف مولر: "سيكون لذلك تأثيرات بالغة على اللاجئين في لبنان والأردن وتركيا والعراق"، موضحا أن الحاجة للمساعدات في تلك المنطقة في ازدياد.

وبحسب بيانات وزارة التنمية الألمانية، فإن مشروع الموازنة الحالي ينص على تخصيص 7ر8 مليار يورو لميزانية التنمية.

ويطالب مولر بزيادة مخصصات وزارته هذا العام بمقدار مليار يورو.

وأوضح مولر بأن الزيادة المطلوبة ليست عشوائية، بل مستندة إلى حاجة المنطقة إلى المساعدات وإعادة الإعمار في العراق.