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    فرار 25 سجينا من جمهورية بوركينافاسو

    09:24 ص الثلاثاء 24 أبريل 2018
    فرار 25 سجينا من جمهورية بوركينافاسو

    باماكو - (أ ش أ):

    أفادت صحيفة "مالي اكتياليتي" الموريتانية بهروب 25 سجينا من سجن اوليسبونغو في واجادوجو عاصمة بوركينافاسو .

    ونقلت الصحيفة عن وزارة الأمن والحماية المدنية في حكومة بوركينافاسو أن اثنين من حرس السجن أصيبا بجروح خلال عملية الهروب.

    وأشارت إلى أن وزارتى الحماية المدنية والعدل شرعتا في ملاحقة الهاربين والتنسيق لإعادة السجناء الهاربين.

    وتعيش بوركينافاسو انفلاتا أمنيا غير مسبوق منذ الإطاحة برئيسها ابليس كومباوري قبل عامين.

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    جمهورية بوركينافاسو واجادوجو سجن اوليسبونغو

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