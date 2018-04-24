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    القبض على مشتبه به في حريق أودى بحياة 18 شخصا بجنوب الصين

    09:18 ص الثلاثاء 24 أبريل 2018
    القبض على مشتبه به في حريق أودى بحياة 18 شخصا بجنوب الصين

    الشرطة الصينية

    بكين - (د ب أ):
    ذكرت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على رجل يشتبه أنه أشعل حريقا في حانة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا بجنوبي الصين.
    وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق إنها تبحث عن المشتبه به، ليو تشونلو 32 عاما.

    وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين عملية القبض على ليو واعترافه بإشعال الحريق.

    وقال إنه كان مخمورا وأنه تشاجر مع شخص آخر في الحانة ثم أشعل النار في الحانة وفي دراجته النارية قبل عودته إلى منزله.

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