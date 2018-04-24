مثول فيتنامي متهم باختطاف رجل أعمال للمحاكمة في ألمانيا

برلين - (د ب ا):

من المقرر أن يمثل مواطن فيتنامي للمحاكمة في برلين اليوم الثلاثاء لاتهامه باختطاف رجل أعمال فيتنامي في العاصمة الألمانية العام الماضي، واصطحابه للسفارة الفيتنامية.

واتهم الادعاء الألماني المواطن الفيتنامي 4 عاما باختطاف ترينه خوان ثانه ورفيقته في منتزه تيرجارتين في برلين بناء على أوامر من الاستخبارات الفيتنامية في 23 يوليو الماضي، عقب أن استأجر في وقت سابق شخص لنقله لبراغ.

وبعد ذلك أصدرت محاكم فيتنامية حكمين ضد ترينه خوان ثانه، المسؤول السابق بالحزب الشيوعي، بالسجن مدى الحياة لاتهامه بالفساد في قضيتين منفصلتين.

وجرى إلقاء القبض على المتهم، الذي لم يذكر اسمه، في براغ في 12 أغسطس الماضي وتم ترحيله لألمانيا في 23 من نفس الشهر. ويواجه المتهم عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام إذا أدين بتهمة القيام بمهمة بالنيابة عن وكالة استخبارات أجنبية أثناء تواجده في ألمانيا.

ومازال لم يتضح كيفية خروج ترينه خوان ثانه من ألمانيا. ويقول الادعاء إن السفارة ومواطنين فيتنامين آخرين قاموا بإعداد وتنفيذ عملية الاختطاف.

وأدت هذه القضية لتوتر العلاقات بين ألمانيا وفيتنام. وتعتقد الحكومة الألمانية أنه جرى احتجاز ترينه خوان ثانه، المدير السابق لشركة بناء حكومية، دون إرادته. ويعتبر محامي ترينه أنه ضحية لصراع سلطة سياسي. وتصر فيتنام على أن ترينه عاد للبلاد بإرادته.