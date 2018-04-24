احتجاز 5 أشخاص لإنتاجهم قهوة ملوثة بمسحوق الفحم في فيتنام

هانوي - (د ب ا):

أعلنت الشرطة الفيتنامية اليوم الثلاثاء أنه تم إلقاء القبض على خمسة أفراد من أسرة واحدة في وسط فيتنام، وذلك لإداراتهم مصنع لصنع قهوة" ملوثة" بمواد تشمل بطاريات مصنعة وغبار صخور.

وقال "لي فينه قوي" نائب رئيس شرطة إقليم داك نونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " لقد بدأنا في اتخاذ الإجراءات الجنائية في القضية واحتجزنا خمسة أشخاص، بينهم مالكة المصنع، للتحقيق".

وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على نجوين ثي لوان 43 عاما وأربعة أفراد أخرين بأسرتها في وقت متأخر من أمس الاثنين، ووجهت لهم اتهامات " بانتهاك القواعد المتعلقة بسلامة الطعام والنظافة".

وكانت الشرطة قد داهمت المصنع في منطقة داك وير الأسبوع الماضي، وصادرات أكثر من 21 طنا من حبوب القهوة وقشورممزوجة بالفحم، و 35 كيلوجرام من مسحوق الفحم و 40 لترا من خليط ثاني أكسيد المنجنيز .

واعترفت لوان بأنها جلبت حبوب قهوة فاسدة من أجل طحنها وخلطها بمواد غير صالحة للأكل قبل استخدام بودرة الفحم المستخرجة من البطاريات لصبغ الخليط لإنتاج المنتج النهائي.

ومن المعروف أن العديد من الفيتناميين يروق لهم تناول القهوة السادة بشكل خاص

وقامت لوان ببيع ثلاثة أطنان من القهوة في سوق بالقرب من مدينة هو شي مينه هذا العام.

وأثارت القضية خوف وغضب المواطنين في فيتنام، حيث دعا البعض لتوقيع عقوبة مشددة على لوان.

ويشار إلى إنه في حالة إدانة المتهمين، سوف يتم حبس كل منهم لمدة تصل لخمسة أعوام.