راح ضحيته 10 قتلى.. لحظة القبض على مرتكب دهس "تورنتو"

بعد 35 عامًا.. السينما تعود إلى السعودية بـ "النمر الأسود" (صور وفيديو)

محمود علي

ألقت الشرطة الكندية القبض على مرتكب حادث تورنتو بعد لحظات من الدهس الذي راح ضحيته 10 قتلى وإصابة 15 آخرين.

وأوضحت الشرطة أن الشاب يدعى "أليك ميناسيان"، ويبلغ من العمر 25 عامًا من ريتشموند، لكنها لم تعلق عن تفاصيل الحادث أو الدافع المحتمل لارتكابه، حيث لا زال الشاب يخضع للتحقيق، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت لقطات القبض علي ميناسيان وهو يلوح بمسدس، وسط ارتفاع صوت ضابط الشرطة الذي طالبه الركوع ركبته أو إطلاق الرصاص، قبل أن يتم يتقييده واقتياده للحجز.

وأوضحت الصحيفة أن الجاني لم يكن معروفاً لدي الشرطة، مضيفة أن الشرطة ردت علي سؤال حول ما إذا كان هناك أي دليل على وجود صلة بالإرهاب الدولي بأنه: "ليس هناك ما يضر بالأمن القومي".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، شهدت سلسلة من الهجمات القاتلة، استُخدمت فيها السيارات لدهس المشاة في التجمعات.