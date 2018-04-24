وزيرة أرجنتينية تعتذر لوصف هولندا بـ"دولة مخدرات"

بوينس -(د ب أ):

اعتذرت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش، أمس الاثنين، بعد أن وصفت هولندا بـ"دولة مخدرات" بسبب سياستها في عدم تجريم استخدام المواد المخدرة.

وقالت السفارة الهولندية في بوينس أيرس: "قدمت الوزيرة بولريتش اعتذارًا رسميًا عن التعليقات"، مشيرة إلى أن السفير الهولندي مارتن دي لا بيج قبل الاعتذار.

وأضافت أن البلدين يتمتعان بعلاقات جيدة، مضيفة أن الاعتذار أنهى هذه القضية.

وأدلت بولريتش بتعليقات مسيئة في مقابلة تلفزيونية، كانت تدافع فيها عن معارضتها لإلغاء تجريم "الحشيش" وهو موضوع نقاش ساخن حاليًا في الأرجنتين.

وقالت في مقابلة مع تلفزيون "أمريكا تي في" أذيعت يوم الأحد الماضي: "فشل إلغاء التجريم في كل مكان تم تطبيقه"، في هولندا يقولون الآن انها دولة مخدرات. إنهم في أزمة. انهم المصدرون الرئيسيون للمخدرات الاصطناعية في أوروبا".

وتشتهر هولندا، ولا سيما أمستردام، بمقاهيها، حيث يعد استخدام الحشيش قانونيًا.

كما أخبرت بولريش صحيفة كلارين في وقت لاحق أنها لا ترغب في الإساءة إلى هولندا ولا سيما ملكتها "ماكسيما"، التي ولدت في بوينس آيرس.​