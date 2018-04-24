مقتل اثنين في تحطم طائرة عسكرية بمدينة صفاقس التونسية

صفاقس - (أ ش أ):

لقي عسكريان مساء اليوم الإثنين، حتفهما في حادث سقوط طائرة تدريب في المنطقة القريبة للقاعدة الجوية العسكرية بولاية صفاقس.

وقال والي صفاقس عادل الخبثاني الذي كان متواجدا في مكان الحادثة - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن "الطائرة سقطت أثناء قيامها بعملية تدريبية ليلية، وفق المعطيات الأولية".