تعيين بومبيو وزيرا للخارجية الأمريكية بانتظار انعقاد مجلس الشيوخ بكامل هيئته

واشنطن - (د ب أ):

صوّتت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، لصالح دعم مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية مايك بومبيو وإحالة ترشحه لمجلس الشيوخ بكامل هيئته للتصويت عليه.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لصالح تعيين بومبيو، الذي يشغل حاليا منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه).

ورشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بومبيو الشهر الماضي بعدما أقال ريكس تيلرسون.

ومن المتوقع أن يصبح بوبيو وزيرا للخارجية عندما ينعقد مجلس الشيوخ بكامل هيئته الأسبوع الجاري.