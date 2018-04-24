رسميًا.. مايك بومبيو وزيرًا للخارجية الأمريكية

(مصراوي)

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية، في تصويت مساء اليوم الإثنين، وذلك بحسب "سكاي نيوز".

جاء تعيين بومبيو، بعد أن أسقط السيناتور راند باول - جمهوري من ولاية كنتاكي - معارضته للرئيس، ووافق على التعيين.

وأقسم مايك بومبيو اليمين لتولي منصب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية في 23 يناير من العام الماضي، ليبدأ مهمة جديدة بعدما كان عضوًا بمجلس النواب الأمريكي عن ولاية كنساس منذ عام 2011.

وخدم بومبيو في الجيش الأمريكي في الفترة من 1986 إلى 1991. كما عمل في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي بجانب خبراته في لجنتي الطاقة والتجارة.

حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد، ورشح نفسه في انتخابات عام 2010 ليمثل إحدى مقاطعات ولاية كنساس الأمريكية بمحلس النواب كمرشح عن الجمهوريين.

وتجمع ترامب ببومبيو تشابهات كثيرة، وعلى الرغم من ذلك، لم ينتخب بومبيو في المرحلة التمهيدية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، بل اختار المرشح ماركو روبيو، وبالطبع انتخب المرشح الجمهوري ترامب ضد هيلاري كلينتون في المرحلة النهائية.