الشرطة الأمريكية: مطلق النار "العارِي" بولاية تينيسي يواجه 4 تهم قتل

واشنطن (د ب أ)

أفادت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين، باعتقال المسلح المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل مطعم بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد عملية مطاردة استمرت ليوم ونصف.

وقد أسفر الهجوم المسلح عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال اللفتنانت كارلوس لارا في مؤتمر صحفي اليوم، إن شرطة ناشفيل عثرت على ترافيس رينكينج في منطقة مغطاة بالأشجار استنادا إلى بلاغ من مواطن.

وأضاف كارلوس أن رينكينج لم يظهر أي مقاومة ولم يدل بأي تصريح.

وذكر المتحدث باسم شرطة ناشفيل دون أرون، في مؤتمر صحفي، أن رينكينج طلب الاستعانة بمحامي بعد وصوله إلى مقر الشرطة.

وقال أرون إنه تم نقل منفذ الهجوم إلى المستشفى لتقييم حالته الصحية، مضيفاً أن منفذ الهجوم يواجه أربع تهم قتل.

وانتقل رينكينج (29 عاما) أواخر العام الماضي من ولاية إلينوي إلى ناشفيل بالقرب من المطعم الذي وقع فيه إطلاق النار حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا يوم الأحد (0730 بتوقيت جرينتش). وبدأ العمل في 16 أبريل كعامل بناء، ولكنه لم يعد للعمل بعد اليوم الأول.

وتعتقد الشرطة أن رينكينج نفسه هو المسلح العاري الذي قتل أربعة من زبائن مطعم "وافل هاوس" باستخدام بندقية نصف آلية من نوع "آيه آر.15".

ويحقق مسؤولون اتحاديون في القضية لأنه تم العثور على رينكينج في يوليو 2017 في منطقة محظورة بالقرب من البيت الأبيض. وبعد التحقيق في هذا الحادث، حُرم هذا المسلح من حقه في امتلاك سلاح.

وأوضح مسؤولون إن تم الاستيلاء على أربعة أسلحة من رينكينج وسلمت إلى عائلته.

وقالت السلطات إن والد رينكينج ربما انتهك القانون الاتحادي عندما سلم الأسلحة مرة أخرى إلى ابنه.

وقال عمدة ناشفيل ديفيد بريلي إن يوم الأحد كان يومًا مروعًا لمدينة ناشفيل.

وأضاف بريلي في مؤتمر صحفي "اليوم نحتاج الى التحرك كمجتمع ونفعل ما في وسعنا للحد من هذا العنف في المستقبل."