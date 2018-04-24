وزير إسرائيلي: الأسد يعرض وجوده للخطر حال السماح باعلان حرب ضدنا

تل ابيب (د ب أ)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن الرئيس السوري بشار الأسد يعرض للخطر نظامه ووجوده شخصيًا حال سمح لأي شخص، بما في ذلك إيران، بإعلان الحرب على إسرائيل من الأراضي السورية.

وأضاف شتاينتس، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت"، اليوم الاثنين، أنه إذا سمح الرئيس الأسد لأي شخص بإعلان الحرب على إسرائيل من الأراضي السورية ، فإنه سوف يتعرض لعواقب وخيمة .

وتابع ""ربما يحاول الإيرانيون خفض التوتر في الولايات المتحدة ، لكنهم في المنطقة يزيدون التوترات وعدم الاستقرار في سوريا وفي المنطقة بأسرها" .

وذكر "ما يقوله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالإنجليزية قد يكون مهماً ، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن إيران قد أرسلت بالفعل طائرة بدون طيار تحمل متفجرات للتسلل إلى حدود إسرائيل. والأهم من ذلك هو المحاولة الإيرانية لتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية لإيران والحرس الثوري والجيش الإيراني ، وهذا شيء لن نسمح به بالطبع ".

واستطرد شتاينتس " أعتقد أن ما يحدث في سوريا يمكن أن يكون حاسماً لمستقبلنا وأمننا. وبطبيعة الحال ، آمل ألا تتطور الأمور إلى حرب شاملة ، لكن تصميمنا على منع وجود قاعدة عسكرية إيرانية على حدودنا الشمالية واضح. آمل أن يكون الأمر واضحاً بالنسبة للإيرانيين أيضاً ، وآمل أن يكون واضحاً للأسد ، الذي قد يخاطر بأن يعيش في حالة ندم".

وقال شتاينيتس "الأمر نفسه ينطبق على حماس والسلطة الفلسطينية .العدوان يأتي من الجانب الآخر ، فإن محاولات تحدينا تأتي من الجانب الآخر ، لذلك يجب أن يكون تصميمنا واضحًا على الأرض وبطريقة لفظية وخطابية".

وقال "إن معركتنا ضد حماس ناجحة. لقد طورنا وسائل علمية تكنولوجية لإزالة تهديد أنفاق حماس. تماماً كما نزيل تهديدات الأنفاق تحت الأرض ، سنزيل التهديدات فوق الأرض ، وفي الجو ، وبالصواريخ أو الطائرات المسلحة. اسرائيل سوف تجد الحلول للتهديدات الارهابية مثلما فعلت في الماضي ".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعلن مرارا أن بلاده لن تسمح بتموضع عسكري إيراني في سوريا، وتقوم إسرائيل بشن هجمات جوية في سوريا تستهدف مواقع عسكرية تقول تل ابيب انها ايرانية.