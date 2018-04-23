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الولايات المتحدة تقرر إنشاء قاعدة للطائرات المسلحة بدون طيار في النيجر

11:29 م الإثنين 23 أبريل 2018
الولايات المتحدة تقرر إنشاء قاعدة للطائرات المسلحة بدون طيار في النيجر

نيامى - (أ ش أ)

قررت الولايات المتحدة إنشاء قاعدة جوية جديدة في النيجر للطائرات المسلحة بدون طيار في إطار الحرب ضد التطرف.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته الليلة باللغة الانجليزية، أن هذه القاعدة الجوية ستكون أحدث جبهة في إطار الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد التطرف المتصاعد في منطقة الساحل الأفريقي المترامية الأطراف، حيث سوف يتمركز بها عدد من الطائرات المقاتلة وطائرات بدون طيار من طراز "ام كيو – 9".

وأشار الراديو إلى أن إقامة هذه القاعدة الأمريكية - التي تقع على بعد أميال قلائل خارج مدينة اغاديز – يأتي بناء على طلب من حكومة النيجر، حيث ستكون الطائرات بدون طيار الموجودة بها مزودة بأجهزة استطلاع وقدرات هجومية، على أن يصل مداها إلى عدد من دول شمال وغرب أفريقيا.

ومن المنتظر أن تكون القاعدة الجديدة، التل تتضمن 3 هناجر للطائرات - جاهزة بحلول أوائل العام القادم، حيث تبلغ التكاليف السنوية لتشغيل القاعدة 15 مليون دولار.

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الولايات المتحدة النيجر قاعدة جوية

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