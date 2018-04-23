إسرائيل ترفض التعليق على زعم مطالبتها لروسيا بعدم تسليم سوريا "اس -300"

تل أبيب (د ب أ)

رفض متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، التعليق على زعم دبلوماسي روسي أن اسرائيل طلبت من موسكو عدم تسليم سوريا منظومة "اس - 300" المتقدمة المضادة للصواريخ، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإٍسرائيلية.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في وقت سابق اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر عسكرية لم يتم تسميتها، أن روسيا قد تبدأ في تزويد سوريا بالمنظومة المضادة للصواريخ في المستقبل القريب.

من جانبه ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن ماإذا كانت سوف تسلم المنظومة المضادة للصواريخ لسورية ، ولكنها سوف تعلن عن ذلك في حال اتخذت قرارا في هذا الصدد.

يشار إلى أن اسرائيل تبذل جهودا لاقناع موسكو بعدم بيع المنظومة لسوريا؛ لأنها تخشى أن يعوق ذلك قدراتها على شن هجمات جوية ضد شحنات الاسلحة لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من ايران.

كانت إسرائيل قد شنت العشرات من الغارات الجوية ضد شحنات مشتبه بها.