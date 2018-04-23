الرئيس الفرنسي يصل الولايات المتحدة في زيارة رسمية

واشنطن (د ب أ)

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى واشنطن ضمن زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام للولايات المتحدة، وهي الأولى من نوعها التي يستضيفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفور وصولهما إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، استقبلت فرقة موسيقية عسكرية الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت وعزفت السلامين الوطنيين الفرنسي والأمريكي.

وقال ماكرون إنه سيناقش مع الرئيس ترامب العديد من القضايا الثنائية، من بينها قضايا تتعلق بالأمن والتجارة فضلا عن القضايا متعددة الأطراف.

واستطرد ماكرون، قبل أن يستقل هو وزوجته سيارة ليموزين ترفرف عليها الأعلام الأمريكية والفرنسية، قائلا " إنه لشرف عظيم أن أقوم بمثل هذه الزيارة الرسمية المهمة للغاية في ظل الأجواء الحالية."

وخلال هذه الزيارة، سيناقش ماكرون مع ترامب قضية الاتفاق النووي الإيراني والصراع في سوريا.

ومن المقرر أن ينضم ماكرون وزوجته بريجيت، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في عشاء في مونت فيرنون، منزل جورج واشنطن، أول رئيس لأمريكا، جنوب واشنطن في فيرجينيا.

ومن المقرر أن يستضيف البيت الأبيض يوم الثلاثاء لقاءات بين ماكرون وترامب ووفودهم على أن يتبعها مادبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس ترامب وزوجته.

وسيلقي ماكرون خطابا أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس بعد غد الأربعاء، بحسب الجدول الزمني الذي أصدره البيت الأبيض.

وقال ماكرون 40 عامًا، في حوار مع شبكة فوكس نيوز أمس الأحد إنه يتمتع" بعلاقة خاصة للغاية"مع ترامب 71 عامًا، بسبب كونهما سياسيين "مستقلين".

وأضاف ماكرون في الحوار أنه سوف يطالب ترامب بعدم سحب أمريكا من اتفاق دولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأشار ماكرون إلى أنه عارض تصريحات ترامب التي ألمح فيها إلى أنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا، مضيفا أنه سوف يستخدم زيارته لواشنطن لتأكيد أن فرنسا وأمريكا ملتزمتان بمحاربة الإرهاب سويا.

ومن المتوقع أن يتحدث ماكرون مع ترامب بشأن تهديده بإضافة رسوم على الألمونيوم والصلب المستورد من أوروبا.

قالت مفوضة شؤون التجارة الأوروبي سيسيليا مالمستروم في بروكسل إن كلا من ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي من المقرر أن تزور ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سوف يكرران طلب الاتحاد الأوروبي بتطبيق إعفاء دائم من الرسوم.

وأضافت" أنا على ثقة بأن الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل سوف ينقلان هذه الرسالة أيضا: وهى أننا نتوقع إعفاء غير مشروط ودائم".

وأشارت إلى أنه إذا لم يتم منح الإعفاءات، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يطرح القضية أمام منظمة التجارة العالمية، وسوف يفرض رسومه على المنتجات الأمريكية.