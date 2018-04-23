غدًا.. أول مأدبة عشاء رسمية لترامب في البيت الأبيض ترحيبًا بماكرون وزوجته

واشنطن (د ب أ)

يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول مأدبة عشاء رسمية له غدًا الثلاثاء في البيت الأبيض، حيث تم اختيار أنواع الطعام والنبيذ بعناية، احتفاء بالعلاقات التاريخية للولايات المتحدة مع فرنسا.

وبعد العشاء الخاص مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت اليوم الاثنين في ماونت فيرنون، وهو منزل أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، سوف يستضيفهما ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا على حفل عشاء رسمي ضخم بالبيت الأبيض غدا.

وأعلن مكتب السيدة الأولى أن "قائمة الطعام ستشمل أفضل ما يميز المطبخ الأمريكي، مع مسحة فرنسية ".

وجاء في البيان "لقد تم اختيار أنواع النبيذ لكي تكتمل القائمة وتجسد علاقة الصداقة التاريخية بين الولايات المتحدة وفرنسا التي يعود تاريخها إلى الثورة الأمريكية".

ولم يكشف النقاب حتى الان عن قائمة المدعوين أو شكل ثوب السهرة الذي سترتديه ميلانيا ترامب.