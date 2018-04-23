القبض على مطلق النار داخل مطعم بولاية تينيسي الأمريكية

واشنطن (د ب أ)

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية تينيسي، اليوم الإثنين، القبض على ترافيس رينكينج، الذي فر بعد قيامه، حسبما زعم، بقتل أربعة أشخاص في مطعم بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، في وقت مبكر صباح أمس الأحد.

وكان شابًا أمريكيًا قتل 4 أشخاص على الأقل عندما اقتحم، وهو عار، مطعمًا في ولاية تينيسي الأمريكية وأطلق النار عشوائيا على الرواد أمس الأحد.

وأفاد شهود عيان، أنه استخدم سلاحًا نصف آلي في ارتكاب جريمته التي أوقعت 4 مصابين إضافة إلى القتلى الأربعة.

ونجح أحد رواد المطعم في انتزاع السلاح من الرجل، بعدما دخلا في شجار قصير فر على إثره الرجل عدوا على قدميه.

وأوضحت الشرطة، أن المشتبه فيه كان مسلحًا ببندقية من طراز إيه أر-15، وهو السلاح الشائع استخدامه في حوادث إطلاق نار مشابهة في السابق.

ونفس النوع من السلاح استخدم في هجوم لاس فيجاس وفلوريدا العام الماضي، والذي خلف 17 قتيلا من بين تلاميذ إحدى المدارس.