لحظة استهداف طيران التحالف بقيادة السعودية لموكب "الصماد" (فيديو)

(مصراوي)

نشرت قناة العربية السعودية مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد في مدينة الحديدة اليمنية بغارة جوية قصفت موكبه.

وأعلن الحوثيون ، اليوم الإثنين، أن قائدهم البارز صالح الصماد لقي مصرعه بعد غارة لقوات التحالف بقيادة سعودية بمدينة الحديدة يوم الخميس الماضي.

وأعلن عبدالملك الحوثي زعيم المجموعة المدعومة من إيران الحداد لمدة ثلاثة أيام، وهدد بأن مقتل الصماد لن يمر بدون عواقب.

ورأس الصماد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء حتى مقتل الخميس الماضي، واختارت المجموعة المسلحة مهدي المشاط رئيسًا مؤقتًا للمجلس.

واستولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2015، لتبدأ المملكة العربية السعودية تحالفًا شن هجمات على اليمن لاستعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.