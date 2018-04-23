تحييد 42 إرهابيًا في تركيا خلال أسبوع

أنقرة (د ب أ)

قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، إن 42 إرهابيًا "تم تحييدهم" كجزء من عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا خلال الأسبوع الماضي.

وغالبا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في بياناتها، للإشارة إلى أن الإرهابيين المعنيين قد استسلموا أو قُتلوا أو أُسروا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن نفذت 1383 عملية لمكافحة الإرهاب في الفترة من 16 إلى 23 أبريل الحالي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وذكرت الوزارة، أن 18 من الإرهابيين قتلوا، وتم أسر 10 منهم، وسلم 14 انفسهم إلى السلطات.

وخلال العمليات، تم اعتقال 131 شخصاً بتهمة المساعدة والترويج لحزب العمال الكردستاني، الذي تصفه السلطات التركية بانه منظمة إرهابية، و47 آخرين بسبب صلاتهم المشبوهة مع جماعة داعش الإرهابية.

كما تم إلقاء القبض على 532 شخصًا آخرين للاشتباه في صلاتهم بمنظمة "فتح الله الإرهابية" (فيتو) ، و 12 آخرين لصلتهم بالجماعات الإرهابية اليسارية.

وأضاف البيان أن قوات الامن دمرت ايضا 34 ملجأ وضبطت أكثر من خمسة الاف طن من الذخيرة و39 قنبلة يدوية و53قطة سلاح ، في عمليات في عدد من الولايات شرقي البلاد وهى ديار بكر وتونجيلي وشرناق وماردين وهكاري وفان وبنجول.

وبحسب الاناضول ،استأنف حزب العمال الكردستاني - المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - حملته المسلحة ضد تركيا في يوليو 2015.

ومنذ ذلك الحين ، كان مسؤولا عن وفاة أكثر من 1200 من أفراد الأمن والمدنيين الأتراك ، بما في ذلك عدد من النساء والأطفال.

كما تتهم تركيا جماعة فيتو التابعة للداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في منتصف عام 2016، ولكن جولن ينفي ذلك.