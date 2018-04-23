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زلزال بقوة 7ر4 يضرب ولاية مستغانم غربي الجزائر

08:53 م الإثنين 23 أبريل 2018
زلزال بقوة 7ر4 يضرب ولاية مستغانم غربي الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ولاية مستغانم التي تقع على مسافة 300 كيلومتر غرب العاصمة الجزائر.

وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، إن مركز الهزة كان على بعد 12 كيلومترا شمال غرب منطقة عين بودينار.

ولم يعلن جهاز الدفاع المدني الجزائري حتى الآن عن تسجيل خسائر، عدا حالات هلع وصدمات نفسية وسط بعض السكان.

زلزال ولاية مستغانم الجزائر

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