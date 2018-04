10 إصابات على الأقل في حادث دهس في تورنتو الكندية (فيديو)

(مصراوي)

قالت الشرطة الكندية، اليوم الإثنين، إن شاحنة بيضاء اللون دهست عدد من المشاة في مدينة تورنتو.

وأضافت بحسب شبكة "سي تي في نيوز" الكندية أن الواقعة جاءت في شارع "يونج" المزدحم بحسب شرطة المدينة. وتشير الإحصاءات الأولية إلى دهس 10 أشخاص.

وإلى الآن لم تتحدد حجم الإصابات وسيارات الإسعاف متمركزة في المكان.

كما أضاف الموقع أن بعض المصابين ملقين على الأرض.

New post in Hʏᴘᴇʀʙᴏʟᴏɪᴅ Iɴᴛᴇʟ: #BREAKING: Van strikes "numerous pedestrians" in Toronto, police say: 8-10 injured. Driver fled the scene pic.twitter.com/9bQW6HkT20 https://t.co/WuMItRPTcv