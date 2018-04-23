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10 إصابات على الأقل في حادث دهس في تورنتو الكندية (فيديو)

08:06 م الإثنين 23 أبريل 2018
10 إصابات على الأقل في حادث دهس في تورنتو الكندية (فيديو)

(مصراوي)

قالت الشرطة الكندية، اليوم الإثنين، إن شاحنة بيضاء اللون دهست عدد من المشاة في مدينة تورنتو.

وأضافت بحسب شبكة "سي تي في نيوز" الكندية أن الواقعة جاءت في شارع "يونج" المزدحم بحسب شرطة المدينة. وتشير الإحصاءات الأولية إلى دهس 10 أشخاص.

وإلى الآن لم تتحدد حجم الإصابات وسيارات الإسعاف متمركزة في المكان.

كما أضاف الموقع أن بعض المصابين ملقين على الأرض.

حادث دهس تورنتو كندا الشرطة الكندية

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