إرهابي يسلم نفسه للجيش جنوبي الجزائر

الجزائر (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أن إرهابيًا قام بتسليم نفسه للسلطات العسكرية في منطقة تمنراست بأقصى جنوب البلاد.

وكشف المصدر، أن الأمر يتعلق بالمسمى "ب. نور الدين" المكنى "أبو علي الزاوي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014. كما أوضح أن الإرهابي المذكور، كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

من جهة أخرى، اعتقل الإرهابي "ه. أسامة" المكنى "أبو ذر"، اثر كمين نفذته مفرزة للجيش أمس الأول السبت، بولاية تبسة شرقي البلاد.

وجرى التحفظ خلال العملية، على رشاش من نوع "ستاير"، و4 خزنات ذخيرة مملوءة. كما تم تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكميات من الذخيرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأغراض مختلفة بولاية باتنة.