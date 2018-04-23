قيادي حوثي يكشف لـ"مصراوي" لماذا تأجل إعلان مقتل "الصماد"؟

كتب - محمد مكاوي:

كشف قيادي حوثي في اليمن، تفاصيل مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ومن يخلفه في منصبه الفترة المقبلة.

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، إن الصماد قُتل إثر غارة جوية لما أطلق عليه "العدوان السعودي الأمريكي" على منطقة الحديدة يوم الخميس الماضي أثناء تفقده للقوات.

وأضاف البخيتي في اتصال هاتفي مع "مصراوي" من العاصمة صنعاء، الاثنين، أن الحوثيين فضلوا عدم إعلان وفاة الصماد حتى يختاروا من يخلفه.

وتابع "اجتمع المجلس السياسي الأعلى واختار مهدي المشاط رئيساً لليمن خلفاً للصماد".

وعن موقف الحوثيين من مقتل الصماد، هدد القيادي الحوثي باستمرار استهداف السعودية بالصواريخ البالستية". وقال "طورنا صواريخنا وبإمكانها الوصول إلى الرياض وكسر منظومة دفاعهم الجوية".

وأعلن الحوثيون مقتل الصماد اليوم في غارة نفذها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت موكبه بمدينة الحديدة.

وأعلن زعيم المجموعة المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل الصماد، كما أشار إلى مصرع 6 قياديين حوثيين آخرين في الغارة.