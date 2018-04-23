الحوثيون ينعون الصماد.. ويعلنون الحداد 3 أيام

(مصراوي)

نعت ميليشيات الحوثيين قائدها صالح الصماد، الذي قُتل يوم الخميس الماضي في غارة استهدفت موكبه.

وأعلن ما يُعرف بالمجلس الرئاسي - في بيان اليوم الإثنين نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين - أن الصماد قُتل ظهر يوم الخميس في محافظة الحديدة، إثر استهدافه بغارة جوية من قبل طيران التحالف العربي.

ودعا المجلس، الشعب اليمني لحضور مراسم تشييع الصماد، في المكان الذي تحدده اللجنة المنظمة.

وأوضح أنه تم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام أربعين يومًا حدادًا على الفقيد.