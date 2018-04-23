رئيس البرلمان الإيطالي يقود جولة جديدة من محادثات تشكيل ائتلاف حكومي

روما (د ب أ)

أعلن مكتب الرئيس الإيطالي، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرت فيكو، سيقود جولة جديدة من المحادثات الرامية إلى إنهاء أزمة تشكيل الحكومة.

وأُسند إلى فيكو، وهو عضو في حركة خمس نجوم الإيطالية المناهضة للمؤسسات، مهمة إجراء محادثات بهدف استكتشاف احتمالات تشكيل ائتلاف حكومي بين الحركة والحزب الديمقراطي اليساري.

وقال أوجو زامبيتي، أحد كبار مستشاري الرئيس الإيطالي، في تصريحات للصحفيين إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا طلب من فيكو أن يقدم إليه تقريرا حول آخر المستجدات بحلول يوم الخميس.

يشار إلى ان ايطاليا تشهد ازمة فيما يتعلق بتشكيل حكومة بعد الانتخابات العامة التي أجريت في الرابع من آذار/مارس الماضي.

وكان المحافظون قد فازوا في الانتخابات العامة بـ 37% من الأصوات، في حين حازت حركة خمس نجوم على 32 %، ولكن لم يفز أي من الجانبين بأغلبية برلمانية من شأنها تمكن أي طرف من تشكيل حكومة بمفرده.