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سكرتير الأمن القومي الروسي يبحث مكافحة الإرهاب مع مستشار الرئيس العراقي

06:00 م الإثنين 23 أبريل 2018
سكرتير الأمن القومي الروسي يبحث مكافحة الإرهاب مع مستشار الرئيس العراقي

سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف

موسكو (أ ش أ)

أجرى سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين بموسكو، مباحثات مع مستشار الرئيس العراقي للشئون الأمنية فالح فيصل فهد الفياض حول قضايا محاربة الإرهاب.

وذكر بيان لمجلس الأمن القومي الروسي أن باتروشيف والفياض ناقشا قضايا التعاون الروسي العراقي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، وأكدا ضرورة تبادل الآراء حول مشاكل الإرهاب السيبراني في ضوء استخدام المنظمات الإرهابية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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