أمريكا تمهد الطريق امام إجلاء موظفيها من نيكاراجوا وسط احتجاجات

واشنطن (د ب أ)

أمرت الولايات المتحدة عائلات موظفيها الحكوميين بمغادرة نيكاراجوا، وتمهد الطريق حاليًا لمغادرة موظفيها هناك عقب أيام من الاحتجاجات العنيفة.

وجددت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، تحذيرها من السفر للدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية، مستشهدة بالجريمة والاضطرابات المدنية.

وأشارت إلى خروج مسيرات ومظاهرات سياسية يومية غير متوقعة بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي والذخيرة الحية وحذرت من أنه جرى منع الدخول للمطار في العاصمة ماناجوا.

وقالت الوزارة إن حكومة نيكاراجوا والسفارة الأمريكية في ماناجوا "لا يمكنهما سوى تقديم مساعدة محدودة".

وألغى الرئيس دانيل أورتيجا أمس الأحد إصلاحات لنظام الضمان الاجتماعي عقب أيام من الاحتجاجات العنيفة قتل فيها عشرة أشخاص على الأقل.

وأدانت الولايات المتحدة في وقت سابق العنف والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المدنيين في نيكاراجوا.