ترامب وزوجته يقدمان هدية ثمينة لماكرون

القاهرة - مصراوي:

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إهداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كرسيا منجدا من طقم الكراسي الفاخر من الغرفة الزرقاء في البيت الأبيض.

ويعتبر هذا الكرسي جزءا من طقم أثاث، صنع بناءً على طلب الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو، حسبما ذكرت قناة "سي ان ان".

وبالإضافة إلى ذلك تم إهداء ماكرون ألبوم صور مكون من الصور التي تم التقاطها أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى فنجان فضي يحمل توقيع الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في وقت سابق، أن ماكرون سيقدم لترامب شجيرة بلوط مأخوذة من موقع معركة رئيسية في الحرب العالمية الأولى، حيث تصدت مشاة البحرية الأمريكية لهجوم ألماني في العام الأخير من الحرب قبل نحو مئة عام.