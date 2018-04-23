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الكرملين: لا بديل للاتفاق النووي مع إيران

02:00 م الإثنين 23 أبريل 2018
الكرملين: لا بديل للاتفاق النووي مع إيران

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إنه على جميع الأطراف الامتثال لشروط الصفقة النووية الإيرانية، مؤكداً أنه لا يوجد بديل لها .

وأضاف بيسكوف، في تصريح اليوم الاثنين: "تواصل روسيا الالتزام بموقفها بشأن الحفاظ على صلاحية ما يسمى بالاتفاق الإيراني، نعتقد أنه لا يوجد بديل لهذا الاتفاق وعلى جميع الأطراف تنفيذه".

وفي ما يتعلق بالوضع حول كوريا الشمالية، أكد بيسكوف أن بلاده ترحب بقرار بيونج يانج والخاص بتعليق تجاربها النووية، موضحا أن هذه الخطوة تقربنا من تسوية المشكلة الكورية الشمالية.

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