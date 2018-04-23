البابا فرنسيس يحتفل بـ"يوم القديس جورج" بتوزيع آيس كريم على المشردين والفقراء

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين أن البابا فرنسيس قرر الاحتفال بيوم القديس جورج، بشراء 3000 قطعة من الآيس كريم للمشردين والفقراء.

وفي التقويم الديني للكنيسة الكاثوليكية، يوافق تاريخ الثالث والعشرين من إبريل، مناسبة "يوم القديس جورج". وكان البابا ولد في الأرجنتين منذ أكثر من 81 عاما، باسم خورخي (جورج) ماريو بيرجوجليو.

ومن المقرر أن يقوم المكتب البابوي للمؤسسات الخيرية - احتفاء بالمناسبة - بتوزيع قطع الآيس كريم على الأشخاص الذين يتم استقبالهم في صالات الطعام ومساكن الإيواء التي تنتشر في روما، وتديرها بدرجة كبيرة الجمعية الخيرية الكاثوليكية (الكاريتاس)".

وتشهد إيطاليا حاليا طقسا دافئا غير معتاد خلال هذا الموسم، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في روما إلى 25 درجة مئوية اليوم الاثنين.