 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة ضرب سوريا كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

البابا فرنسيس يحتفل بـ"يوم القديس جورج" بتوزيع آيس كريم على المشردين والفقراء

01:30 م الإثنين 23 أبريل 2018
البابا فرنسيس يحتفل بـ"يوم القديس جورج" بتوزيع آيس كريم على المشردين والفقراء

البابا فرنسيس

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين أن البابا فرنسيس قرر الاحتفال بيوم القديس جورج، بشراء 3000 قطعة من الآيس كريم للمشردين والفقراء.

وفي التقويم الديني للكنيسة الكاثوليكية، يوافق تاريخ الثالث والعشرين من إبريل، مناسبة "يوم القديس جورج". وكان البابا ولد في الأرجنتين منذ أكثر من 81 عاما، باسم خورخي (جورج) ماريو بيرجوجليو.

ومن المقرر أن يقوم المكتب البابوي للمؤسسات الخيرية - احتفاء بالمناسبة - بتوزيع قطع الآيس كريم على الأشخاص الذين يتم استقبالهم في صالات الطعام ومساكن الإيواء التي تنتشر في روما، وتديرها بدرجة كبيرة الجمعية الخيرية الكاثوليكية (الكاريتاس)".

وتشهد إيطاليا حاليا طقسا دافئا غير معتاد خلال هذا الموسم، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في روما إلى 25 درجة مئوية اليوم الاثنين.

البابا فرنسيس آيس كريم يوم القديس جورج المشردين

الخبر التالى:

في مكالمة هاتفية جرت بينهما: ترامب سأل نتنياهو "هل يهتم حقًا بالسلام"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان