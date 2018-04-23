الخارجية الإيرانية تدعو إلى جهود دولية لحماية المدنيين في اليمن

طهران - (د ب أ):

دعت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إلى جهود دولية لحماية المدنيين في اليمن، وذلك بعد يوم واحد من مقتل وإصابة العشرات في اليمن جراء قصف للتحالف العربي أصاب حفل زفاف في شمال اليمن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي مطالبته "الأمم المتحدة والدول القادرة على التأثير على الملف اليمني ببذل جهود فورية لوقف هذه الهجمات، فضلاً عن توظيف خطط وتدابير لحماية سلامة وأمن المدنيين، خاصة النساء والأطفال في اليمن".

وأشار المتحدث إلى أن تزويد بعض الدول الغربية للسعودية، التي تقود التحالف، بالأسلحة "خطوة غير مسؤولة".

واعتبر أن "زيادة قصف المناطق السكنية في اليمن هو دليل على شعور المعتدين بالفشل والإحباط بسبب عدم بلوغهم الأهداف التي خططوا لها".

كان الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران، في اليمن قال إن حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي أصاب حفل زفاف في منطقة "الراقة" بمديرية بني قيس بحجة ارتفع إلى 20 قتيلاً و 40 جريحا، جميعهم مدنيون.

وحتى الآن، لم تصدر قيادة التحالف العربي أي تصريح بخصوص الحادث.