الخارجية الصينية: مقتل 36 شخصا في حادث حافلة بكوريا الشمالية

بكين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن إجمالي 36 شخصا لقوا حتفهم في حادث سير لحافلة في كوريا الشمالية.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة ،لو كانج، في بكين بأن هناك 34 صينيا بين قتلى الحادث ،مضيفا أن صينيين اثنين آخرين مصابان وحالتهما حرجة.

وقع الحادث في وقت متأخر أمس الأحد بالقرب من العاصمة بيونج يانج.

ولم يتضح السبب وراء الحادث. وبالرغم من أن المرور لا يشهد تكدسا في كثير من الأحيان في طرق الدولة الفقيرة المنعزلة الواقعة في شمال شرق آسيا ، إلا أن الكثير من السيارات والحافلات تكون حالتها دون المستوى المطلوب.

وذكرت تقارير غير مؤكدة أن السائحين هم من مدينة شينيانج في شمال شرق الصين.

ويعد السائحون الصينيون من أكثر مجموعات الزوار الأجانب التي تتوجه إلى كوريا الشمالية ، وكثيرا ما يزورون المواقع التي تحيي ذكرى الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

وكانت ميليشيا صينية متطوعة قد حاربت بجانب صفوف القوات الشمالية في الحرب ضد قوات الأمم المتحدة التي قادتها الولايات المتحدة في جنوب شبه الجزيرة الكورية.