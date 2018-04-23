متحدث الخارجية يهنئ "صلاح": أنت فخر الوطن وعنوان السعادة

كتبت – إيمان محمود

هنأ المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكتب المستشار أحمد أبو زيد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مبروك محمد صلاح فخر الوطن وعنوان السعادة، أنت مصدر إلهام لشباب مصر وأفريقيا، وأحد رموز قوة مصر الناعمة وخير سفير لمصر، حظ سعيد لك ولفريق الفراعنة الوطني".

وتُوج محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الأحد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والتي تمنحها رابطة لاعبي كرم القدم المحترفين في إنجلترا، لعام "2017-2018".

وتفوق محمد صلاح على هارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثي مانشستر سيتي، كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وليروي ساني.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب عربي وأفريقي يحصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بعد النجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الذي تُوج بالجائزة عام 2016.